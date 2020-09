A un passo dalla salvezza

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Balzo in avanti dell'Udinese che, alla Dacia Arena, ha battuto per tre a due la Spal di Semplici e si è portato a 40 punti, più cinque dall'Empoli terzultima in classifica, che domani dovrà affrontare in casa il Torino di Mazzarri, in piena lotta per l'Europa.

Inizia bene il pomeriggio dei friulani che trovano subito il gol al sesto minuto con Samir che anticipa Cionek e infila la porta difesa da Gomis. Lo spunto per la rete arriva grazie a un cross teso di De Paul, autore anche di altri due assist che hanno portato alla doppietta di Okaka al 31esimo e al 35esimo minuto.

Dopo un primo tempo di solo appannaggio dei bianconeri, nella ripresa i ferraresi trovano il gol del 3 a 1 con una bell'azione finalizzata da Petagna al 53esimo, a cui segue il raddoppio di Valoti sei minuti dopo. Qualche altra incursione dalle parti di Musso per la Spal ma che si conclude con un niente di fatto.