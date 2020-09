L'Atalanta aggancia l'Inter

(Afp)

La Juve pareggia 1-1 con l'Atalanta nell'ultima partita di Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli davanti al pubblico dell'Allianz Stadium. Il Napoli schianta 4-1 l'Inter, che deve rimandare all’ultima giornata la conquista di un posto per la prossima Champions League. Il risultato di Torino, con i gol di Ilicic e Mandzukic, permette all’Atalanta di agganciare l’Inter a 66 punti e conquistare il terzo posto. All’ultimo turno, con una vittoria sul Sassuolo la formazione di Gasperini si assicurerà la qualificazione alla Champions. L’Inter, travolta a Napoli (poker partenopeo con Zielinski, Mertens e doppio Fabian Ruiz), tra 7 giorni in casa dovrà battere l’Empoli, a caccia di punti per la salvezza. I nerazzurri di Spalletti devono vincere per tenere dietro il Milan: i rossoneri, quinti con 65 punti, chiudono il torneo in casa della Spal.