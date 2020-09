"Negro di m...", insulti razzisti a 13enne

Imamgine di repertorio (Fotogramma)

"Negro di m....". Un ragazzo di 13 anni è stato insultato così durante una partita di basket tra studenti delle scuole medie a Milano. Lo ha denunciato la madre Rita su Facebook. "Buongiorno, sono la mamma di un ragazzino che oggi ha giocato un triangolare Under 13. Mio figlio è stato adottato in Etiopia. È italiano dalla pelle nera. Vorrei ringraziare quei genitori che dagli spalti gli hanno urlato negro di merda. Non è la prima volta. Complimenti. Evviva lo sport".