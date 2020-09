Nona vittoria per Nadal al Foro Italico

(Afp)

Rafael Nadal trionfa per la nona volta in carriera agli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 5.207.405 euro). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, sconfigge in finale il rivale di una vita, il serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-0, 4-6, 6-1 in due ore e 26 minuti di gioco. Per il 33enne di Manacor si tratta del primo titolo stagionale, il 34° in un torneo Masters 1000 e l'81° in totale.