(Afp)

Karolina Pliskova ha vinto gli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 3.452.538 dollari). La 27enne ceca, numero 7 del mondo e quarta testa di serie, ha sconfitto la 28enne inglese Johanna Konta, numero 42 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 25 minuti. Per Pliskova si tratta del 13° titolo della carriera, il secondo in questa stagione.