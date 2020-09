Bologna, spettacolo e salvezza

(IPA/FOTOGRAMMA)

Lazio-Bologna finisce con uno spettacolare 3-3 sotto la pioggia. La squadra di Mihajlovic è matematicamente salva con un turno di anticipo: sul prato dell'Olimpico si compie il miracolo dell'allenatore serbo che aveva preso in corsa il Bologna in condizioni disperate. Acclamato dai tifosi rossoblù, ma anche da quelli biancocelesti per i trascorsi nella Lazio, l'eroe della giornata è quel Sinisa che potrebbe finire sulla panchina biancoceleste qualora mister Inzaghi finisse alla Juventus dopo l'addio di Allegri.

In gol per la Lazio al 14' l'eroe della Coppa Italia, Correa. Pareggio al 5' della ripresa di Poli e, subito dopo, momentaneo vantaggio con un gol dell'ex romanista Destro. Al 14' rete capolavoro del difensore Bastos. Quattro minuti dopo Bologna ancora avanti con Orsolini, ma i biancocelesti raggiungono il pari con una punizione di Milinkovic, l'altro eroe della finale di Coppa Italia, al 35'.