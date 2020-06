"Conte vince causa col Chelsea"

Antonio Conte

Antonio Conte ha vinto la sua battaglia legale contro il Chelsea con il club al quale è stato ordinato di pagare al loro ex manager 9 milioni di sterline di risarcimento dopo averlo licenziato la scorsa estate. Lo scrive il 'Times' rivelando che a marzo il tribunale arbitrale aveva preso atto del dossier e in questi giorni le parti sono state informate della sentenza emessa da una commissione composta da tre persone. La cifra che sarà versata a Conte risponderà all'ultimo anno di contratto non pagato dopo l'esonero della scorsa estate.