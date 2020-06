Maldini: "Devo valutare Gattuso in modo freddo"

Paolo Maldini

“Io e Gattuso? Bisogna avere rispetto della persona che hai davanti. Siamo tutti e due lì per fare in modo che la cosa funzioni: le vedute possono essere diverse, ma il nostro rapporto aiuta a superare i momenti di difficoltà...". Lo dice Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico area sport del Milan, in merito al rapporto con il tecnico rossonero, Rino Gattuso, suo ex compagno di squadra. “Il suo operato lo devo valutare in modo freddo. Abbiamo ruoli diversi, non siamo compagni di squadra”, aggiunge Maldini a Dazn.