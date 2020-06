Cio: "Milano-Cortina soddisfa tutti i criteri"

Immagini di repertorio (Fotogramma)

"Gli elementi chiave per qualsiasi Olimpiade di successo includono un chiara visione allineata agli obiettivi di sviluppo a lungo termine, un solido piano di azione, un sostegno costante da parte di tutti i settori e la migliore esperienza possibile per gli atleti. Milano-Cortina soddisfa tutti questi criteri". E' quanto si legge sul report redatto dalla commissione di valutazione del Cio sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. Il Comitato olimpico internazionale ha reso pubblici questa mattina i due rapporti di valutazione sulla candidatura italiana e su quella di Stoccolma. Per quanto riguarda l’Italia la visita della commissione è avvenuta dal 2 al 6 aprile 2019.

"I Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 rappresenterebbero una vetrina per il Nord Italia, con luoghi iconici e bellissime ambientazioni che si estendono dal centro storico e le piazze alla moda di Milano fino alle vette e i villaggi di montagna delle Dolomiti" continua il report della commissione guidata da Octavian Morariu. Per il Comitato olimpico internazionale la candidatura "garantirebbe un’esperienza indimenticabile per gli atleti".

Secondo il Cio, la candidatura di Milano-Cortina "abbraccia pienamente la sostenibilità e sfrutta l'esperienza, la passione e la tradizione dell'Italia negli sport invernali per ispirare gli atleti e offrire benefit a lungo termine alle città e alle regioni". "L’Italia - spiega la Commissione di valutazione - prevede Giochi a basso costo pienamente in linea con l'Agenda 2020 e le New Norm, così come una visione innovativa delle Olimpiadi che combina le attrazioni urbane della metropoli di Milano con il fascino delle pittoresche regioni montane alpine del Nord Italia". Il proposito della candidatura di Milano-Cortina è quello "di usare il 93% delle sedi di gara già esistenti o temporanee".