"Ho paura a uscire di casa", il racconto di mamma Zaniolo

(IPA/Fotogramma)

Francesca Costa, la madre del giocatore della Roma Nicolò Zaniolo, è stata scippata per la seconda volta, nel quartiere dell'Eur, dove abita. "Io dovevo andare a fare una commissione e passare in banca, prima di andare a prendere Nicolò a Trigoria. Mi hanno tolto l'orologio, quello che mi ha messo il braccio al collo mi ha detto senza urlare 'stai zitta, altrimenti ti sparo'" racconta la donna, intervistata dal 'Corriere dello Sport'.

"Adesso sto meglio, ho superato lo spavento. I carabinieri sono stati bravissimi. Voglio ringraziare il gruppo operativo. Sono stati tutti bravi, hanno cercato di farmi superare la paura" continua. "Nicolò era davvero sconvolto. L'ha accompagnato Daniele De Rossi. E' stato molto gentile, mi ha chiesto come mi sentissi, se fosse tutto a posto. Poi ha salutato ed è andato via. L'ho ringraziato".



"Non so, quello che è accaduto a me non deve condizionare mio figlio" afferma, quando le viene chiesto se l'episodio potrà incidere sul futuro di Nicolò. "Ma adesso - conclude la madre del 19enne - non posso pensare di uscire da sola di casa".