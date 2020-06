"Fiorentina agli americani"

(Afp)

Rocco Commisso è a un passo dall'acquisto della Fiorentina. Secondo un'indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l'accordo con i Della Valle per l'acquisto del club.

Il clamoroso annuncio, scrive l'autorevole quotidiano statunitense nella sua versione on line, potrebbe arrivare già lunedì. Le due parti avrebbero già concordato i termini dell'operazione: secondo fonti anonime che hanno seguito da vicino la trattativa, Commisso pagherebbe ai Della Valle 150 milioni di dollari, circa 135 milioni di euro.

Il 69enne business americano, scrive ancora il New York Times, in passato avrebbe già cercato di comprare il Milan senza riuscirvi. La trattativa con la famiglia Della Valle sarebbe entrata nel vivo nelle ultime settimane con la mediazione di JPMorgan Chase. L'accordo sarebbe stato raggiunto alla fine della scorsa settimana. I rappresentanti di Commisso e della Fiorentina non hanno voluto commentare l'indiscrezione.