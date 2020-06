Milan in Europa League

(Fotogramma/Ipa)

Il Milan si impone in una gara ad alta tensione sulla Spal a Ferrara per 3-2 grazie alle reti al 18' di Calhanoglu e al 23' di Kessié nel primo tempo, mentre la squadra di Semplici al 28' ha accorciato le distanze con Vicari. Al 53' Fares per i padroni di casa trova un incredibile pareggio. Al 66' ancora in gol Kessie che trasforma un calcio di rigore fischiato dall'arbitro e confermato dal Var per un tocco di Cionek su Piatek, regalando il 3-2 finale alla squadra di Gattuso per una amara Europa League.