Gasperini, la Roma fa breccia

(IPA/Fotogramma)

Si terrà oggi, a quanto apprende l'AdnKronos, l'incontro tra il presidente del'Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del 'miracolo' Champions, Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell'allenatore. Dopo la conquista di un posto nell'Europa che conta, l'allenatore di Grugliasco si sarebbe convinto a lasciare l'Atalanta per una nuova avventura nella Capitale: la corte serrata della Roma avrebbe fatto breccia. Per il tecnico è pronto un contratto triennale con il club giallorosso e le garanzie tecniche richieste, c'è però da trovare un accordo con Percassi e l'Atalanta.

Il club nerazzurro, ad ogni modo, si è già mosso per una eventuale sostituzione di Gasperini e, a quanto si apprende, i due profili su cui si sta lavorando con più assiduità sono quelli di Eusebio Di Francesco, ex allenatore proprio della Roma, con cui ha conquistato una semifinale di Champions, e il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, che non ha ancora chiuso il rinnovo con la società di Ferrero.