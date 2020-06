Spalletti via dall'Inter

(Fotogramma/Ipa)

"FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme". Così in una nota l'Inter comunica che Luciano Spalletti non guiderà la squadra nerazzurra nella prossima stagione.

"Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre dato il massimo, con la pioggia o con il sole. Questa avventura lunga due anni significa molto per l'Inter e per me - scrive Steven Zhang, presidente dell'Inter su Instagram -. Non dimenticheremo mai la tua dedizione per questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Quando sei l'allenatore dell'Inter, sei sempre il mio allenatore. Grazie Mister Spalletti".