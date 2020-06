Conte all'Inter

Antonio Conte (IPA/Fotogramma)

Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. A ufficializzarlo è lo stesso club nerazzurro: "Ad Antonio - si legge sul sito della squadra - il più caloroso benvenuto nella grande famiglia nerazzurra".

"Mi ha colpito la chiarezza del club e la voglia di riportare l'Inter dove merita": sono le prime parole, riportate sempre dal sito ufficiale, di Conte, che diventa allenatore nerazzurro dopo Luciano Spalletti. "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta - aggiunge -. Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia".

ZHANG - "Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano - dice il presidente nerazzurro Steven Zhang - e sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo".

Nel messaggio di presentazione sul sito dell'Inter si sottolinea inoltre come l'allenatore (definito "determinato e ambizioso") e il suo nuovo club siano "due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte: quello della vittoria".

REAZIONE SOCIAL - L'annuncio arrivato all'alba ha colto in contropiede i tifosi per la tempistica. E sui social sono subito scattati i commenti: "Che fretta ragazzi... alle 6:25 io pensavo solo a cornetto e cappuccino" cinguetta su Twitter un tifoso. "Alle 6 di mattina? Perché?" si domanda un altro. "Sono le 6:25 mi suona la sveglia e trovo la notifica: siete, siamo unici" aggiunge un altro fan nerazzurro.

"Che buongiorno!! Di sicuro è una scommessa per l'Inter visto il suo trascorso. Ma ora che veste di nerazzurro, Forza Antonio". E ancora: "Benvenuto comandante". La prima uscita pubblica di Conte da neo allenatore dell'Inter avverrà quando, con la dirigenza, sarà a Madrid per assistere alla finalissima di Champions League tra Liverpool e Tottenham.