Game over Fognini

(Fotogramma/Ipa)

Finisce agli ottavi di finale l'avventura di Fabio Fognini al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne a Parigi. Il ligure, numero 12 del mondo e nona testa di serie, cede al tedesco Alexander Zverev, numero 5 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7-5) in poco meno di tre ore di gioco. Zverev affronterà ai quarti il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del tabellone.