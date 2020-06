Caso Neymar, arriva il referto medico

(Foto Fotogramma)

Novità nell'affaire Neymar, il giocatore brasiliano del Paris Saint Germain accusato di stupro da una ragazza 27enne. La donna, che afferma di aver subito abusi sessuali da parte della stella del Psg in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio, secondo il portale news Uol, legato al quotidiano Folha de Sao Paulo, ha presentato un esame medico effettuato lo scorso 27 maggio in Brasile in cui si evidenziano dolori, perdita di peso, stato d'ansia, problemi gastrici ed ematomi su gambe e glutei per la giovane donna la cui identità non è stata ancora resa nota.

Venerdì Neymar sarà sentito dalla polizia di Rio de Janeiro e in quella occasione il giocatore mostrerà delle immagini intime della presunta vittima per provare la sua estraneità ai fatti. 'O Globo' fa sapere che i legali che peroravano la causa della donna avrebbero abbandonato la loro cliente infastiditi del fatto che la ragazza avrebbe cambiato la versione dei fatti. In un primo momento la 27enne sosteneva di aver avuto una relazione con Neymar sottolineando come il giocatore col passare del tempo sia diventato violento e aggressivo, nella denuncia presentata alla polizia brasiliana con l'aiuto di un altro avvocato la donna ha descritto i fatti parlando di "stupro".