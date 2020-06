Infantino rieletto presidente Fifa

(Afp)

Gianni Infantino è stato rieletto presidente della Fifa per acclamazione dai 211 membri del Congresso della Federcalcio Mondiale in corso a Parigi. Il 49enne resterà in carica per i prossimi 4 anni, fino al 2023. Infantino è stato eletto presidente per la prima volta nel febbraio 2016 per completare il mandato del suo predecessore, Joseph Blatter, squalificato per 6 anni.

"Questi 3 anni e 4 mesi non sono stati perfetti, ho senz'altro fatto degli errori ma oggi nessuno parla più di crisi, di ricostruzione, di scandali, oggi si parla solo di calcio" ha detto Infantino prima della rielezione, rivendicando i risultati ottenuti nella sua presidenza. "Abbiamo recuperato da quella difficile situazione - ha aggiunto - Da istituzione con infiltrazioni criminali a organizzazione che sviluppa il calcio. Oggi la Fifa è simbolo di onestà, qualità, professionalità. Certo, lo dico io che non sono per niente oggettivo, sono totalmente soggettivo. Ma se andiamo a vedere cosa abbiamo fatto…".