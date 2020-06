Psg e Buffon si separano

(Foto Afp)

Finisce dopo una stagione l'avventura di Gigi Buffon al Paris Saint Germain. Lo ha annunciato il club francese con una nota sul proprio sito ufficiale nella quale spiega che il contratto con il 41enne portiere in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato di comune accordo.

"Dodici mesi fa sono arrivato pieno di entusiasmo, accolto dall’incredibile calore dei tifosi. Mi avete commosso. Grazie ancora con tutto il cuore. Riparto più ricco e soddisfatto di un’esperienza che mi ha certamente migliorato e fatto crescere ulteriormente. Oggi si conclude questa mia avventura fuori dall’Italia: il Psg mi ha proposto un rinnovo di contratto che non mi sono sentito di accettare spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali". Le parole di Buffon che sul suo profilo Instagram ha commentato l'addio al Paris Saint Germain.

"Ringrazio il presidente Nasser, i dirigenti e tutti i miei compagni di squadra che mi hanno regalato tanti giorni di spensierata giovinezza. Vi auguro il meglio convinto che continuerete a scrivere insieme le pagine di questa importante storia", prosegue il portiere campione del mondo con l'Italia nel 2006.

"Non dimenticherò mai l'orgoglio che tutti al Paris Saint-Germain, club e tifosi hanno provato quando hanno visto Buffon indossare la nostra maglia -ha sottolineato il Ceo del Psg, Nasser Al-Khelaifi-. Per la prima volta nella sua favolosa carriera, Gianluigi ha fatto la scelta coraggiosa di lasciare l'Italia, colpito dal nostro ambizioso e moderno progetto. Durante il suo periodo al Psg ha portato la sua fenomenale esperienza e il suo senso di professionalità non solo ai suoi compagni di squadra, ma anche a tutte le aree del club. Ci mancherà la sua personalità calda e aperta qui al club. "Gigi" rimarrà per sempre tra i giganti del calcio che hanno indossato i colori Paris Saint-Germain e condiviso i valori del club".