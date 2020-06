Inzaghi rinnova

(IPA/Fotogramma)

La Lazio ha ufficializzato il prolungamento di contratto del tecnico Simone Inzaghi fino al 30 giugno 2021 . "La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione, rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati", si legge in una nota sul sito ufficiale del club.

Inoltre, sempre in casa Lazio, la sindaca di Roma Virginia Raggi consegnerà un riconoscimento alla squadra per la recente vittoria della Coppa Italia. A quanto apprende l'AdnKronos, sono in corso contatti tra il Comune capitolino e la dirigenza biancoceleste per decidere la data della premiazione, che dovrebbe avvenire in Campidoglio probabilmente all'inizio di luglio, quando la squadra si radunerà prima della partenza per il ritiro pre-campionato ad Auronzo di Cadore. Sarà anche l'occasione per chiudere definitivamente le polemiche dei mesi scorsi, che si erano aperte dopo che Raggi aveva partecipato all'inaugurazione della sede della Roma.