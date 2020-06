Ufficiale: Fiorentina passa a Commisso

(Fotogramma/Ipa)

E' arrivata l’ufficialità: la proprietà della Fiorentina passa a Rocco Commisso, l’imprenditore italo-americano che ha rilevato la società viola dalla famiglia Della Valle che lascia la guida del club dopo 17 anni. Il passaggio di proprietà è stato sottoscritto presso lo studio notarile Bonelli-Erede di Milano.

"Tra le varie offerte ricevute, abbiamo privilegiato non quella economicamente più vantaggiosa per noi, ma quella che riteniamo dia le maggiori garanzie di un solido ed appassionato futuro alla società, considerando la conoscenza e la competenza che Rocco Commisso ha già nel mondo del calcio" scrivono in una nota congiunta i fratelli Diego e Andrea Della Valle. “Inizia una nuova avventura per la squadra che ci auguriamo possa dare molte soddisfazioni a tutti, soprattutto ai tifosi perbene e alla città di Firenze a cui noi rimarremo sempre legati", concludono i Della Valle.

Commisso è atterrato con un volo privato a Firenze dove ha incontrato il sindaco Dario Nardella, mentre domani alle 17, allo stadio 'Franchi', saluterà i tifosi viola. "Questa è la città più bella del mondo - ha detto all'arrivo all'aeroporto di Peretola - Sono venuto qui a sposarmi ed ero qua nel 2006 quando l’Italia ha battuto la Francia in finale. A Firenze per vincere? Speriamo. Chiesa? Voglio fare di tutto per tenerlo, ma non ho incontrato ancora nessuno e non ci sono appuntamenti fissati. Sono venuto qua per imparare, metterò la passione, il cuore e i soldi per la Fiorentina".

