Icardi giallorosso?

(Afp)

La Roma e l'Inter stanno studiando il modo di portare l'attaccante argentino Mauro Icardi nella Capitale. Il Ceo giallorosso Guido Fienga è a stretto contatto con il ds nerazzurro Piero Ausilio per chiudere un affare molto importante per i due club, che vedrebbero, a quanto apprende l'Adnkronos, numerose contropartite tecniche da parte della Roma, più soldi, in cambio di Icardi. I nomi che si stanno facendo tra i due club e che sono graditi al nuovo allenatore Antonio Conte, sono quelli di Edin Dzeko, che ha già trovato un accordo proprio con l'Inter, l'esterno sinistro Aleksandar Kolarov e anche Stephan El Shaarawy.