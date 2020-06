Mondiali Under 20, Italia in semifinale

(IPA/Fotogramma)

L'Italia vola in semifinale ai mondiali Under 20, in corso di svolgimento in Polonia, grazie al successo per 4-2 sul Mali. Allo stadio Miejski di Tychy, gli azzurrini si impongono grazie all'autorete di Koné al 12', alla doppietta di Pinamonti al 60' e all'83' su calcio rigore e al sigillo finale di Frattesi all'84.

Di Koita al 38' e Camara al 79' le reti della squadra africana, che gioca in 10 dal 21' a causa dell'espulsione di Diakité per un brutto fallo su Pellegrini. I ragazzi di Nicolato affronteranno in semifinale l'Ucraina martedì 11 giugno alle 17:30 a Gdynia.