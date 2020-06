Nadal schiaccia Federer

(IPA/FOTOGRAMMA)

Rafael Nadal approda per la 12esima volta in carriera in finale al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne a Parigi.

Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, domina il rivale di una vita, lo svizzero Roger Federer, numero 3 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 in due ore e 25 minuti.