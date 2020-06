Barty 'regina' a Parigi

(Afp)

Ashleigh Barty è la 'regina' del Roland Garros. La tennista australiana numero 8 del mondo fa sua la finale delle esordienti sulla terra parigina superando in due set, 6-1, 6-3 la 19enne ceca, n. 38 del mondo, Marketa Vondrousova, dopo un'ora e dieci minuti di gioco.

Per Barty, che lo scorso anno aveva vinto gli Us Open nel torneo di doppio assieme a Coco Vandeweghe, si trattava della prima finale in una prova dello Slam nel singolare, il miglior piazzamento ai quarti di finale agli Australian Open dello scorso gennaio. La Barty succede alla rumena Simona Halep nell'albo del torneo.