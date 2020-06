Gp Canada, Vettel in pole

(Afp)

Sebastian Vettel su Ferrari centra la pole position nel Gp del Canada, settimo appuntamento stagionale di Formula Uno. Il tedesco chiude col crono di 1'10''240, per lui record della pista a Montreal e prima pole stagionale, la 56esima in carriera, davanti al campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, su Mercedes, +0''206, terzo tempo per l'altra 'rossa', quella guidata da Charles Leclerc, +0''680. Quarta la Renault di Daniel Ricciardo, +0''831. Terza fila per la Red Bull di Pierre Gasly, +0''839, sesta la Mercedes di Valtteri Bottas in ritardo di 0''861.