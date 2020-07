Vince Hamilton, furia Vettel

(Ipa/Fotogramma)

Lewis Hamilton trionfa nel Gp del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes, al quinto successo stagionale e al 78esimo della carriera, sale sul gradino più alto del podio grazie alla sanzione che priva Sebastian Vettel della vittoria. Il pilota tedesco della Ferrari, scattato dalla pole position, conduce la gara dal primo all'ultimo metro: nel corso del 48esimo dei 70 giri, però, commette un errore finendo con le ruote sull'erba.

Quando rientra in pista, allarga la traiettoria e costringe Hamilton ad alzare il piede dall'acceleratore: la condotta del ferrarista, giudicata scorretta, viene punita con una penalità di 5 secondi. Vettel taglia il traguardo per primo, ma il vantaggio su Hamilton è inferiore ad un secondo. Il pilota inglese centra la quinta vittoria in una stagione caratterizzata sin qui esclusivamente da trionfi Mercedes. La Ferrari, che piazza Charles Leclerc sul gradino più basso del podio, deve rinviare l'appuntamento con il primo successo in un campionato che, prima della pausa estiva, appare già ampiamente deciso.

"Non è giusto. Dove sarei dovuto andare?'' lo sfogo di Vettel, nelle conversazioni via radio con il team, subito dopo la conclusione del Gp. "Chiedete alla gente cosa pensa di tutto questo...", ha aggiunto Vettel nelle interviste post-gara. "Il pubblico non dovrebbe contestare Lewis, al massimo deve contestare questa decisione assurda", ha affermato il driver del Cavallino. Vettel ha mostrato il suo malumore anche durante il cerimoniale che ha preceduto la premiazione. Il ferrarista, passando davanti alle monoposto parcheggiate, ha posizionato il cartello corrispondente al secondo posto davanti alla Mercedes. Sul podio, Hamilton ha invitato Vettel sul gradino più alto. Il tedesco è salito, ma solo per qualche secondo.

"Non volevo vincere in questo modo - ha commentato Hamilton - Ho costretto Vettel a sbagliare, lui è andato largo e ci siamo quasi toccati. E' un peccato, ma queste sono le corse". Hamilton comanda il Mondiale con 162 punti e allunga rispetto al suo compagno di team, Valtteri Bottas, secondo a 133 dopo il quarto posto odierno. Vettel è terzo con 100 punti. Tra i costruttori, dominio incontrastato della Mercedes con 257 punti. La Ferrari insegue con 139 e la Red Bull è terza con 110.