Mondiale Under 20, delusione Italia

(AFP)

Si ferma in semifinale a Gdynia la corsa degli azzurrini nel Mondiale Under 20. L'Ucraina si impone 1-0 grazie al gol di Buletsa al 65' e vola in finale dove affronterà la vincente della sfida tra Ecuador e Corea del Sud.

L'Italia di Nicolato dopo essere passata in svantaggio ha tentato di trovare il pari, ma ha rischiato in almeno due occasioni di subire il raddoppio. Nel finale in superiorità numerica dall'80' per l'espulsione dell'ucraino Popov gli azzurrini vanno vicini al pari con Capone, che da ottima posizione manda alto sopra la traversa e a tempo scaduto il Var annulla un gol spettacolare di Scamacca. L'Ucraina per la prima volta giocherà una finale del Mondiale Under 20 mentre l'Italia dovrà disputare solo la finalina per il terzo posto.