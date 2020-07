Guardiola: "Non prendo anni sabbatici"

(Afp)

Pep Guardiola resta al Manchester City e non prende anni sabbatici. E' proprio lo stesso allenatore dei Citizens a smentire le voci, apparse oggi sul 'Daily Stars', circa un suo possibile anno di stop dopo il 2020. "Non prendo anni sabbatici. Le notizie vengono fuori, vengono riprese e non vengono verificate. Ho ancora due anni di contratto e, se non mi cacciano, continuerò", avrebbe dichiarato il tecnico catalano durante il 'Costa Brava Legends Trophy by MarathonBet 2019', torneo di golf per ex calciatori che si disputa in Catalogna dal 12 al 14 giugno.

Le parole di Guardiola sono state riprese dal 'Mundo Deportivo' che ha anche rivelato, riprendendo 'Eurosport France', che il quarantottenne allenatore avrebbe rifiutato più di 20 milioni di stipendio annui per un posto sulla panchina della Juventus che, ad oggi, è ancora vacante.