Froome in terapia intensiva

(Afp)

Il quattro volte vincitore del Tour de France, il britannico Chris Froome, operato nella notte per la riduzione delle fratture riportate nella caduta di ieri durante la ricognizione della crono di Roanne nel Giro del Delfinato, è in terapia intensiva all'ospedale di Saint Etienne. A riferirlo alla Bbc il team principal della Ineos Dave Brailsford. Froome, 36 anni, si è schiantato contro un muro durante il giro di ricognizione prima della quarta tappa, una cronometro di 26 km a Roanne, ed è poi stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Saint Etienne.

"L'operazione è stata lunga, quasi quattro ore, ma è andata molto, molto bene", ha detto Remi Philippot, capo chirurgo per i traumi sportivi all'ospedale Saint-Etienne, che ha operato il campione..

Il ciclista britannico è rimasto sotto i ferri per quattro ore e potrebbe tornare a correre in sei mesi, ha continuato il chirurgo. La forza dell'impatto ha causato a Froome la frattura del bacino, del femore destro e la rottura del gomito destro e di alcune costole. "Chris Froome ha il morale di un vincitore e si sta riprendendo molto rapidamente. Ha iniziato a chiedere immediatamente quando poteva tornare in sella alla sua bici, dovrebbe tornare a correre tra circa sei mesi", ha detto Philippot.

Il chirurgo ha poi confermato che il trentaseienne britannico rimarrà in terapia intensiva per 48 ore prima di essere autorizzato a trasferirsi in un'unità specializzata in riabilitazione.