Sarri verso la Juve

Maurizio Sarri (IPA/Fotogramma)

Il Chelsea e Maurizio Sarri avrebbero trovato un accordo. Secondo quanto rivela la 'Bbc', il tecnico toscano e i Blues avrebbero infatti concordato il via libera affinché l'allenatore possa firmare per la panchina della Juventus. L'accordo, raggiunto giovedì sera, potrebbe essere concluso in giornata.

Il club di Roman Abramovic, con cui Sarri aveva firmato un triennale solo a luglio dello scorso anno, vorrebbe comunque un indennizzo da parte dei campioni della Serie A non inferiore ai 5 milioni di sterline.