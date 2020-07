Quartararo in pole davanti a Marquez

(Afp)

Fabian Quartararo ha conquistato la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGp. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1'39''484 ha beffato per appena 15 millesimi lo spagnolo Marc Marquez con la Honda ufficiale. Per il 'rookie' transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del Motomondiale dopo quella conquistata sempre in Spagna a Jerez.

Maverick Vinales è stato penalizzato di tre posizioni nella griglia di partenza per aver ostacolato Quartararo nel finale delle qualifiche. Lo spagnolo della Yamaha che ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Quartararo e Marquez, partirà quindi sesto chiudendo la seconda fila. A guadagnare un posto Franco Morbidelli che sale in prima fila in terza piazza, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che scatteranno rispettivamente quarto e quinto.