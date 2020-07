Berrettini trionfa sull'erba di Stoccarda

(Afp)

Matteo Berrettini vince il torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 679.015 euro). Il 23enne romano, numero 30 del mondo, sconfigge in finale il 18enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (13-11) in un'ora e 47 minuti. Per Berrettini si tratta del terzo torneo Atp vinto in carriera, il secondo in questa stagione.