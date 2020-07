(Fotogramma)

Rimonta azzurra e buona la prima. L'Italia batte 3-1 la Spagna all'esordio nel Gruppo A degli Europei Under 21. A Bologna, la selezione del ct Di Biagio si impone in rimonta grazie alla doppietta di Chiesa (36' e 64') e al rigore di Pellegrini (82'), che ribaltano il vantaggio iberico. La Spagna sblocca il risultato al 9' con una perla di Ceballos, che fa centro da 25 metri con uno splendido destro a giro.

Le furie rosse dettano legge e sfiorano subito il raddoppio con una percussione dell'ispiratissimo Ceballos, che semina il panico nell'area azzurra ma non trova compagni puntuali all'appuntamento per il tap-in. L'Italia si scuote, torna in partita e pareggia i conti al 36'. Chiesa sale in cattedra, sfonda sulla fascia sinistra e da posizione defilata fulmina Simon, non impeccabile nella copertura del primo palo.

La ripresa si apre con un'occasione per parte: il solito Chiesa sfiora il palo con un rasoterra al 50', Soler impegna Meret da fuori al 55'. L'equilibrio salta al 64'. Orsolini avvia la manovra, Cutrone tiene vivo il pallone e Barella lo offre a Chiesa per l'appoggio decisivo: 2-1. Il sipario cala all'82', quando Soler affossa Pellegrini nell'area spagnola. Rigore, che il centrocampista della Roma trasforma: 3-1 e game over. L'Italia si gode il successo di prestigio e si prepara ad affrontare a Bologna mercoledì la Polonia, che ha debuttato superando il Belgio 3-2.