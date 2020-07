Tour de France, forfait di Dumoulin

(Afp)

"Volevo davvero partecipare al Tour de France, ma questa settimana ho capito che non è realistico per i miei problemi di salute". Così Tom Dumoulin annuncia il suo forfait alla prossima edizione della 'Grande Boucle'. "L'ultimo mese è stato estremamente difficile, con diverse battute d'arresto nel recupero del ginocchio. Non posso partecipare, ci ho provato, ma devo ascoltare il mio corpo", conclude il ciclista olandese della Sunweb in una nota pubblicata sul sito ufficiale del suo team. Lo stop di Dumoulin arriva pochi giorni dopo la rinuncia del britannico Chris Froome, che non parteciperà al Tour de France a causa della brutta caduta al Giro del Delfinato in cui si è fratturato il femore.