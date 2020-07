Atp, Berrettini in semifinale

Matteo Berrettini (Afp)

Matteo Berrettini, numero 22 del ranking Atp, accede alle semifinali del 'Noventi Open', torneo Atp 500 (montepremi 2.081.830 euro) in corso di svolgimento sull'erba tedesca di Halle.

Il ventitreenne romano batte per 6-2, 7-6 (7-4) Karen Khachanov, numero 9 del mondo e terza testa di serie del torneo, in un'ora e 31 minuti di gioco. Berrettini affronterà in semifinale il vincente tra David Goffin, numero 33 Atp, e il padrone di casa Alexander Zverev, quinto del ranking mondiale e seconda testa di serie.