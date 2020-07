Vonn: "Votate per Cortina, è il massimo"

Foto (Fotogramma/Ipa)

"Per favore, votate per Cortina". E' l'appello della campionessa statunitense dello sci, Lindsey Vonn, in vista dell'assegnazione da parte del Cio delle Olimpiadi invernali del 2026, per le quali sono in corsa Milano-Cortina per l'Italia e Stoccolma-Are per la Svezia.

"Spero proprio che vinca Cortina, ho ricordi fantastici su quella pista ed è un posto incredibilmente bello in cui tutti hanno una grande passione per gli sport invernali. Quindi votate per Cortina, per le Olimpiadi è il massimo, e spero che ci vedremo lì", dice la 34enne campionessa olimpica in un video messaggio.