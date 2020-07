Gp Francia, pole di Hamilton

(Foto Afp)

Lewis Hamilton conquista la pole numero 86 in carriera nel Gp di Francia, ottavo appuntamento della stagione di Formula Uno. Il pilota della Mercedes ferma il cronometro sul tempo di 1'28''319, nuovo record della pista, davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, +0''286.

Seconda fila a Le Castellet per la Ferrari di Charles Leclerc, +0''646, quarta la Red Bull di Max Vertsappen, +1''090. Quinto e sesto posto per le McLaren di Lando Norris, 1''099, e Carlos Sainz, +1''203, Settimo tempo per l'altra 'rossa' quella di Sebastian Vettel, +1''480. Ottava la Renault di Daniel Ricciardo in ritardo di 1''599 da Hamilton.

"Sono felice, ho tirato fuori il massimo dalla macchina", commenta più che soddisfatto Hamilton aggiungendo: "Non è una pista facile ma noi siamo riusciti a essere veloci per tutto il weekend. Ci sono state alcune folate di vento nel terzo settore e tutto questo ti costringe a essere piuttosto dinamico nel tuo approccio al giro. Sono felice perché sono primo e abbiamo lavorato tantissimo per conquistare questo risultato".