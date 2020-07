Malore per ex allenatore Gigi Simoni, è grave

(Foto Fotogramma/Ipa)

Malore per l’ex tecnico di Napoli, Genoa e Inter, Gigi Simoni, che è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa. Simoni, 80 anni, ha accusato un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale.