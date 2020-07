Niente Assen per Lorenzo

(Foto Fotogramma)

Jorge Lorenzo sarà costretto a saltare il gran premio che si corre domenica ad Assen. Lo spagnolo della Honda ha riportato una frattura della sesta vertebra come evidenziato dalla tac a cui il pilota si è sottoposto nell'ospedale di Assen in seguito all'incidente nelle prime libere del Gp d'Olanda.

"La frattura è stabile, ma è un tipo di lesione che merita attenzione -ha spiegato a Sky Sport Angel Charte, medico del MotoGp-. Lorenzo sarà visitato a Barcellona" E sul recupero precisa: "Non sarà in tempi brevi, ma al momento non si può essere più precisi". Probabile a questo punto un forfait di Lorenzo anche nella gara in programma in Germania il prossimo weekend.