Gp Austria, Leclerc in pole, Hamilton penalizzato parte 5°

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc

Charles Leclerc conquista la pole position nel Gp d'Austria. Il pilota monegasco della Ferrari ha chiuso con il tempo 1.03.003, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton a +0.259 ma il pilota britannico è stato penalizzato e partirà quinto mentre la Red Bull di Max Verstappen giunto a +0.436 partirà dalla seconda posizione. Quarto tempo per l'altra Mercedes di Valterri Bottas che invece partirà terzo. Un problema alla rossa di Sebastian Vettel lo ha tenuto fuori nell'ultima parte delle qualifiche, quella per la pole, ha chiuso decimo ma partirà dalla nona posizione per la penalizzazione di Magnussen giunto quinto, ma penalizzato di cinque posti per la sostituzione del cambio.

Sotto investigazione Lewis Hamiton dopo la gara e la decisione dei commissari vede il pilota della Mercedes penalizzato di 3 posizioni per aver ostacolato il giro veloce di Kimi Raikkonen durante le qualifiche del Gp d’Austria. Il pilota britannico è stato sanzionato di tre posti in griglia da scontare nella gara sul circuito di Spielberg e un punto di penalità e partirà della quinta posizione.

Sesto tempo ma quarto posto in griglia per Lando Norris con la sua McLaren, seguito quindi da Hamilton e dalle due Alfa Romeo di Kimi Raikkonen ed Antonio Giovinazzi, ottava l'altra Red Bull di Pierre Gasly.

"La macchina oggi mi ha dato sensazioni fantastiche. Abbiamo fatto qualche cambiamento fra Q1 e Q2 e ho avuto risposte eccezionali dalla monoposto. Per quello che abbiamo provato le emozioni sono buone anche in vista della gara di domani". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc a Sky dopo aver conquistato la pole position nel Gp d'Austria. "Il caldo? Sarà difficile da gestire, sia per me che per la macchina", ha aggiunto il monegasco.