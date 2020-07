Nicolato nuovo ct dell'Under 21

(Foto Fotogramma/Ipa)

Paolo Nicolato è il nuovo ct della Nazionale Under 21. A confermarlo all'Adnkronos fonti federali. Nicolato succede a Di Biagio che ha lasciato la panchina degli azzurrini dopo gli Europei che si sono chiusi domenica con il successo della Spagna.

Dopo le positive esperienze alla guida dell'Under 19 e dell'Under 20, con le quali ha conquistato rispettivamente il secondo posto all'Europeo 2018 e il quarto posto al Mondiale 2019, il vicentino Nicolato approda dunque alla guida dell'Under 21 che a settembre sarà impegnata nelle qualificazioni all'Europeo 2021.

L'esordio il 10 settembre contro il Lussemburgo in una sede ancora da definire. Nicolato sarà presentato alla stampa il 12 luglio al termine del Consiglio Federale in programma presso la sede Figc a Roma.

"Per me è una grandissima soddisfazione e ringrazio il presidente federale per la fiducia nei miei confronti. Mi metterò subito a disposizione del ct Mancini, insieme al coordinatore delle giovanili Viscidi che 3 anni fa mi chiamò al Club Italia, per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore", sono state le parole del nuovo ct. Nato a Lonigo, in provincia di Vicenza, il 21 dicembre 1966, Paolo Nicolato vanta un passato da centravanti fra i dilettanti prima di dedicarsi alla carriera di allenatore, iniziata nell''87 come co-allenatore della società Maddalena Mazza Grand Prix di Verona nei Giovanissimi Regionali. Dopo aver allenato il San Martino e il Bussolengo di calcio femminile in serie D tra il 1988 e il 1993, acquisisce il titolo di allenatore di seconda categoria; dal 1999 al 2004 allena le giovanili del Chievo, per poi passare alla squadra Primavera e nella stagione 2012/2013 in Serie A come vice-allenatore di Corini, per poi far ritorno sulla panchina dell'U19 del Chievo che conduce alla vittoria del Campionato Primavera 2013/14. L'anno seguente va ad allenare il Lumezzane in Lega Pro: esonerato dopo dodici partite, il tecnico viene richiamato qualche mese dopo, chiudendo il campionato con la vittoria nel playout contro la Pro Patria e la salvezza. Nell'agosto 2016 la Federazione lo chiama alla guida della Nazionale Under 18; l'anno dopo passa all'Under 19 che, dopo una splendida cavalcata, conduce alla finale dell'Europeo 2018, persa ai supplementari contro il Portogallo. Nella stagione appena conclusa ha guidato la Nazionale Under 20 al Mondiale di categoria conquistando, al termine di un percorso entusiasmante, il quarto posto, dopo aver perso di misura la semifinale con l'Ucraina campione del mondo, con il gol dell'1-1 annullato dal Var allo scadere. ''È stato un errore, non un'ingiustizia'', commentò subito dopo la fine del match spegnendo sul nascere ogni polemica.

''Nicolato ha dimostrato con le Nazionali Giovanili conoscenze tecniche rilevanti e un profilo umano in linea con la nostra visione del calcio. Confrontandomi all'interno del Club Italia, abbiamo concordato di puntare su una figura che abbia esperienza nelle Squadre Azzurre per dare continuità ai progetti tecnici e continuare garantire la massima sinergia tra l'Under 21 e la Nazionale A", afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina, spiegando la scelta.