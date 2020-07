Milan e Qatar, si tratta

(Fotogramma/Ipa)

Il Qatar accelera per entrare nella Serie A italiana. A quanto apprende l'Adnkronos, la dirigenza del Milan è in trattative con i rappresentanti del Fondo di investimento dell'emirato, per la cessione del club ai qatarioti. Nel capoluogo lombardo sarebbe previsto oggi un incontro tra i vertici del club rossonero e i dirigenti del Fondo qatariota, rappresentato ai massimi livelli.

Il fondo Elliot, attualmente proprietario del Milan, aveva annunciato per il club rossonero un progetto a medio-lungo termine, ma è possibile che l'interesse dell'emirato abbia aperto nuovi scenari. Il club rossonero, contattato dall'Adnkronos, non ha voluto rilasciare commenti.

Il possibile acquisto del Milan da parte del Qatar non verrebbe gestito direttamente da Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Qatar Sports Investment e del Paris Saint-Germain. A quanto apprende l'Adnkronos, nell'incontro che dovrebbe avere luogo a Milano con i vertici del club rossonero, dovrebbe prendere parte un'altra alta personalità dell'emirato, in rappresentanza della Qatar Investment Authority.

Dopo la Roma, ecco quindi la virata sul Milan. Il Qatar, sempre più determinato ad entrare dalla porta principale nella Serie A italiana, prima di puntare sui rossoneri ha concretamente valutato l'idea di acquistare il club di James Pallotta, come riportato dall'Adnkronos negli ultimi mesi. Il fascino della città, che sarebbe stata la seconda capitale europea, dopo Parigi (col Paris Saint-Germain), ad entrare nella galassia calcistica qatariota, il nome 'Roma' da spendere nel mondo, sembravano aver convinto i ricchi investitori arabi. Poi, evidentemente, le difficoltà legate alla costruzione dello stadio e la ribadita volontà di Pallotta di mantenere il controllo del club, devono aver cambiato gli scenari.

Ecco allora che il Qatar ha preferito puntare in direzione Milano. Di contatti tra l'emirato e il Milan si era già parlato nei mesi scorsi, contemporaneamente a quelli con la Roma. Il Fondo Elliot, proprietario dei rossoneri, aveva però prospettato un impegno a medio-lungo termine per rilanciare il club ai vertici del calcio europeo, al punto da far cadere le voci sulla 'pista' milanese.

Poi, negli ultimi giorni, l'accelerazione che dovrebbe portare all'incontro previsto a Milano, al quale parteciperebbero i vertici del club rossonero e una rappresentanza di altissimo livello del Fondo sovrano del Qatar. Per il Milan, dopo la breve parentesi cinese e il fondo Elliot, potrebbe trattarsi della terza proprietà straniera nel giro di pochi anni. Forse quella della rinascita definitiva di uno dei club più blasonati del mondo.

Sulla vicenda si è espresso anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Da tifoso milanista mi interessa solo tornare a vincere il più velocemente possibile", ha dichiarato all'Adnkronos commentando le ultime indiscrezioni.