Campionesse Usa sul tetto del mondo

(Afp)

Gli Usa battono l'Olanda e si aggiudicano il titolo mondiale di calcio femminile per la quarta volta. La nazionale statunitense allenata da Sarina Wiegman ha piegato la squadra avversaria per 2 reti a 0 nella finale giocata a Lione. Per gli Usa si tratta del quarto successo in otto edizioni dopo quelli del 1991, del 1999 e del 2015. La nazionale a stelle e strisce è sempre salita sul podio collezionando 4 successi, 1 secondo posto e 3 terzi posti. Questo l'albo d'oro dei mondiali femminili di calcio: Usa (1991), Norvegia (1995), Usa (1999), Germania (2003), Germania (2007), Giappone (2011), Usa (2015), Usa (2019).