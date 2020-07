Mister Conte: "Non mi pongo limiti"

(Fotogramma/Ipa)

"Non mi pongo limiti e non voglio che se li pongano gli altri anche perché si creano alibi. Sappiamo che negli ultimi anni si è creato un gap enorme nei confronti della Juventus, poi c'è anche il Napoli che con grande lavoro ha dimostrato di poter stare ad ottimi livelli. Sappiamo di dover lavorare tanto. Dobbiamo partire con grande ambizione e dare tutto noi stessi". Sono le prime parole da allenatore dell'Inter di Antonio Conte durante la conferenza stampa di presentazione.

"Questo è il periodo delle chiacchiere, dobbiamo parlare poco e lavorare tanto - scandisce - 'Testa bassa e pedalare' dovrà essere il nostro motto. Dovremo essere bravi, feroci e concentrati sul nostro obiettivo, quello di dare stabilità. Se vogliamo fare una stagione da protagonisti dobbiamo avere queste caratteristiche". "C'è una grande voglia di lavorare, di metterci in discussione e spirito di sacrificio. Sono convinto che i miei giocatori, l'Inter ha una buona base di partenza su cui costruire qualcosa di importante, sicuramente dovrò dare un apporto importante come penso di aver sempre fatto in precedenza - aggiunge il mister - Ho una grande responsabilità che sento nei confronti di chi mi ha scelto e dei tifosi. Sono a prendermi questa responsabilità come i calciatori che scenderanno in campo".

Conte spiega i motivi che lo hanno portato a scegliere la panchina nerazzurra: "E' stato semplice scegliere l'Inter, ci siamo trovati ad avere la stessa visione ed è qualcosa di molto importante per me. Condividere le stesse ambizioni e voglia di costruire qualcosa di importante ben sapendo che dovremo passare da un lungo percorso di lavoro, fatica e sudore". E "la presenza di Marotta è stato un incentivo in più, lui mi conosce bene. Questa è una società di grande tradizione, una delle più importanti al mondo", sottolinea.

Quanto a Nainggolan e Icardi, a una domanda in merito Conte risponde: "Credo che il club abbia avuto il tempo necessario per valutare bene la situazione, per prendere decisioni e agire. Io mi sono totalmente allineato alla volontà del club con cui dobbiamo essere un'unica cosa". Poi il ringraziamento a Spalletti: "E' riuscito ad entrare in Champions, mi lascia una buona base e lo ringrazio, grazie a lui abbiamo l'opportunità di giocare la Champions. L'obiettivo è avere più stabilità e arrivare ad essere più regolari". "Nulla è impossibile ma per renderlo possibile c'è da lavorare tanto in campo e come mentalità. Daremo tutto noi stessi per costruire qualcosa di importante - precisa - Questa è una bellissima avventura, sono molto emozionato perché riprendo dopo un anno di inattività in un club di grande storia. I trofei per noi devono essere un incentivo, un motivo in più per tornare dove si era un po' di tempo fa".