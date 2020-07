Ancelotti: "Sarà un Napoli migliore"

Carlo Ancelotti (Foto Fotogramma/Ipa)

"Sarà un Napoli migliore rispetto allo scorso anno, con meno incognite e un gioco già collaudato. Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Sarà un Napoli da scudetto? L'ambizione deve essere quella di cercare di vincere e raggiungere gli obiettivi, dobbiamo alzare l'asticella e quindi riuscire a vincere qualcosa". Lo dice il tecnico Carlo Ancelotti dal ritiro degli azzurri a Dimaro.

Parlando della stagione alle porte, Ancelotti osserva che "il Napoli è una delle poche società che non ha cambiato e ci saranno sicuramente meno novità".

"Sarà un Napoli in linea con l'anno scorso ma certamente vogliamo far meglio, perché a mio parere non è stato fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Un po' di rammarico per la seconda parte di stagione è rimasto, ma ho avuto sensazioni positive soprattutto nel finale e ottime sensazioni nella partita con l'Inter: vogliamo ripartire da lì, consolidando quello che abbiamo fatto non sempre con grande continuità".

Poi, sull'ambiente che circonda la squadra: "Ho percepito entusiasmo, ora dobbiamo metterci del nostro giocando con qualità e passione. L'obiettivo di un San Paolo pieno è un nostro grande stimolo e sarebbe un aiuto per la stagione".