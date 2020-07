Chiulli: "motonautica a energia solare è vero successo"

Si è disputata a Montecarlo la Solar&Energy Boat Challenge 2019, sesta edizione della rassegna organizzata dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco e la Federazione Internazionale Motonautica (Uim), per promuovere anche nel mondo della nautica l'energia pulita, sia essa solare o di altra generazione elettrica. “La sesta edizione è stato un vero successo, centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo -spiega Raffaele Chiulli Presidente Uim- hanno preso parte a questo evento con grande entusiasmo affermando il ruolo di leadership mondiale della ecosostenibilità della federazione mondiale”.

L'obiettivo di questo evento è quello di promuovere e ottimizzare i sistemi di propulsione elettrica non solo a livelli accademici, ma soprattutto ai fini della navigazione da diporto di chi è sempre più attento ai problemi ambientali. Tanto spettacolo in questi giorni a Montecarlo per le 34 imbarcazioni provenienti da tutto il mondo, che si sono sfidate nelle tre classi in cui si è divisa la competizione: Energy Class, Solar Classes (con le sottodivisioni A-Class e Open Class) e Offshore Class.

Nell’Energy Class si è imposta l’imbarcazione francese Wave Estaca Team con 1.200 punti, seguita da Hydrovinci (Francia - 900), Nobiskrug (Germania - 619), HydroGadz (Francia - 445), Sbm Offshore E-Racing Team (Principato di Monaco - 367), Oceanos Ntua (Grecia 222) e Hydros Team Universitas Indonesia (Indonesia - 169).

Successo per Sunflare Solarteam (Olanda) con 1025 nella A-Class Solar, seguita da Tecnico Solar Boat (Portogallo - 869), Agh Solar Boat Team (Polonia - 619), Vhl-Nordwin Solar Boat Team (Olanda - 600), Heig-Vd2 (Svizzera - 423), UAntwerp Solar Boat Team (Belgio - 293) e Sinnergy Solar Team (Olanda - 190). Ferme a 0 punti WhisperPower Solar Team (Olanda) e Antwerp Maritime Academy Solar Team (Belgio).

Nella Open Class Solar trionfo per l’olandese New Nexus Solar Boat Racing Team (1025 punti). A seguire Dutch solar boat team (Olanda - 738), Solarboot Team Emden (Germania - 727), DB-20 Solar Boat Racing (Olanda - 522), Solar Boat Twente (Olanda - 521), Team Solar Amsterdam (Olanda - 415), RA Racing Team (Olanda - 195) e Engineers of Innovation (Olanda - 177). Chiude Blu.E Matrix (Italia) a 0 punti.

L’imbarcazione scozzese Vita Yachts, con 625 punti, si è aggiudicata l’Offshore Class precedendo, nella categoria Reliant (categoria riservata ad imbarcazioni con ricarica a terra), Anvera Elab (Italia - 600). TU Delft Solar Boat Team (Olanda - 625) ha avuto la meglio su Polimi (Italia - 169) nella categoria Independant (imbarcazioni senza ricarica).