Copa America al Brasile

(Afp)

Il Brasile batte 3-1 al Maracanà di Rio de Janeiro il Perù conquistando la Copa America per la nona volta nella sua storia. Ad aprire le marcature per i verdeoro Everton al 15', il raddoppio di Gabriel Jesus al 47esimo. Allo scadere la terza rete di Richarlison. Al 44' del primo tempo il gol della bandiera per gli andini con Guerrero. La Selecao torna al successo in Copa America dopo 12 anni, l'ultima vittoria risale al 2007.