Scoppia il caso Neymar

(Foto Afp)

Esplode ufficialmente il caso Neymar al Paris Saint Germain. Il 27enne brasiliano, che vuole lasciare Parigi per tornare al Barcellona, non si è presentato oggi al raduno del club francese che ha risposto con un comunicato ufficiale sul proprio sito web, dove minaccia provvedimenti: "Neymar era stato convocato per la ripresa delle attività ma non si è presentato all'ora e nel luogo concordati, senza essere autorizzato. Il Psg si dispiace per la situazione e prenderà provvedimenti".