"Inizio la chemio": annuncio choc moglie Nainggolan

(IPA/ Fotogramma)

"E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo... è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi... le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria... da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita... la chemioterapia". Con queste parole postate sui social, Claudia Lai, la moglie di Radja Nainggolan con cui ha avuto due figli, ha reso pubblica la sua malattia.

"E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata... paura è dire poco... che dire: dopo secchiate di lacrime versate - prosegue - è ora di andare a combattere questa brutta bestia, ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto... ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione). In bocca al lupo a me e a tutte le persone che stanno vivendo il mio stesso incubo".

AS ROMA - Attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale è intervenuta anche la Roma, che ha voluto lanciare un messaggio d'augurio alla moglie del centrocampista belga: "Forza Claudia, forza Radja".

INTER - "Cara Claudia, tutta l'Inter abbraccia te e la tua famiglia - è il messaggio con cui, via Twitter, i nerazzurri esprimono la propria vicinanza alla moglie del centrocampista -. La tua forza ti aiuterà a vincere questa sfida".